За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% остатка а за третью остальные 14 Скооько км дороги отремонтировали за 3 недели

Гость: Гость:

Ответы: 1) 1)100%-40%=60% — отремонтировали в третью неделю 14,4 км — 60% х км — 40%, решим пропорцию 2)14,4*40:60=9,6 (км) — отремонтировали во вторую неделю 3) 14,4+9,6=24 (км) — отремонтировали за вторую и третью недели 7/7 — вся дорога, значит 7/7-3/4=4/7 4/7=24(км) 4)24:4*7=42(км) — отремонтировали за три недели