За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% остатка а за третью остальные 14 Скооько км дороги отремонтировали за 3 недели
Математика
За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% остатка а за третью остальные 14 Скооько км дороги отремонтировали за 3 недели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы: 1) 1)100%-40%=60% — отремонтировали в третью неделю 14,4 км — 60% х км — 40%, решим пропорцию 2)14,4*40:60=9,6 (км) — отремонтировали во вторую неделю 3) 14,4+9,6=24 (км) — отремонтировали за вторую и третью недели 7/7 — вся дорога, значит 7/7-3/4=4/7 4/7=24(км) 4)24:4*7=42(км) — отремонтировали за три недели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Автоматическое устройство осуществило перекодировку сообщения. первоначально о??о записано в unicodе. переписано в кои-8. при этом информационое со...
Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм
Русский язык
Почему роман Льва Толстого «Война и мир», напечатанный в 1945 году, уменьшился на 70 страниц по сравнению с изданием 1912 года?