Теги задачу разными способами сколько конфет в одной коробки,если в одной из них 8 конфет,а ы другой в 4 раза больше

Математика

Теги задачу разными способами сколько конфет в одной коробки,если в одной из них 8 конфет,а ы другой в 4 раза больше

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