Теги задачу разными способами сколько конфет в одной коробки,если в одной из них 8 конфет,а ы другой в 4 раза больше
Математика
Теги задачу разными способами сколько конфет в одной коробки,если в одной из них 8 конфет,а ы другой в 4 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4=32 32-8=26 4*8=32 32-8=26
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