Покажи стрелками особенности человека разумного которые отличают его от древней??его человека подпиши рисунки

Окружающий мир
Покажи стрелками особенности человека разумного которые отличают его от древней??его человека подпиши рисунки
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