Подготовить устный рассказ об одной из сказок Пушкина

Литература
Подготовить устный рассказ об одной из сказок Пушкина
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Гость:
В интернете поищи думаю там лучше найдется и быстрей
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