Что произойдет, если человеку с резус- положительной крови перелить резус- отрица??ельную кровь ?

Биология
Что произойдет, если человеку с резус- положительной крови перелить резус- отрица??ельную кровь ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Произойдет так называемый ,резус -конфликт . 2.Приводит к смерти человека .
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