Помогите написать маленький рассказ на тему"в походе" употребив в качестве подлежащих слова, относящихся к разным частям.

Гость: Гость:

Наступили Летние каникулы. После всех экзаменов мы решили погулять с одноклассниками. Мы долго не могли решить куда нам пойти.И тут наш классный руководитель нам предложил всем вместе пойти в поход.Мы поддержали его идею. Солнечным воскресным утром мы собрались все вместе и отправились в поход. Мы пришли на большую, светлую, красивую поляну., не далеко от которой проходила не большая речка.Мы расположились на месте очень уютно и по этому остались там до самого вечера. За это проведенное время мы играли в большое количество спортивных и логических игр.Узнали друг о друге еще больше. Это был самый не забываемый поход в моей жизни!