Составить предложения с цветами: темно-коричневый,темно-красный, светло-красный, ??емно-синий и светло-синий. Спасибо за помощь.

Русский язык
Составить предложения с цветами: темно-коричневый,темно-красный, светло-красный, ??емно-синий и светло-синий. Спасибо за помощь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой кардиган темно-коричневого цвета. У нас на даче растет темео-красный помидор. Мои серьги светло-красного цвета. Когда шел дождь, небо было темно-синее. После дождя небо стало светло-синим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Який кут називають прямим?
Ответить
Русский язык
Помогите написать маленький рассказ на тему"в походе" употребив в качестве подлежащих слова, относящихся к разным частям.
Ответить
Литература
Бесплатные балы:Сочинение:почему Дубровский (младший) уезжает за границу?В романе Дубровский-А.С.Пушукин
Ответить
Українська мова
Росповідь про багатий урожай
Ответить
Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм
Ответить