Составить предложения с цветами: темно-коричневый,темно-красный, светло-красный, ??емно-синий и светло-синий. Спасибо за помощь.
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Составить предложения с цветами: темно-коричневый,темно-красный, светло-красный, ??емно-синий и светло-синий. Спасибо за помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой кардиган темно-коричневого цвета. У нас на даче растет темео-красный помидор. Мои серьги светло-красного цвета. Когда шел дождь, небо было темно-синее. После дождя небо стало светло-синим.
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