Как вы понимаете термин динамика численности популяции От чего зависит этот пока??атель
Биология
Как вы понимаете термин динамика численности популяции От чего зависит этот пока??атель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Динамика популяций-это изменение численности организмов популяции во времени, а также процессы изменений основных показателей во времени Динамика популяций зависит от множества факторов :1 )абиотических факторов в данном случае влиянии фактора не зависит от величины популяции 2)биотические факторы -зависят от плотности популяции.
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