Как вы понимаете термин динамика численности популяции От чего зависит этот пока??атель

Гость: Гость:

Динамика популяций-это изменение численности организмов популяции во времени, а также процессы изменений основных показателей во времени Динамика популяций зависит от множества факторов :1 )абиотических факторов в данном случае влиянии фактора не зависит от величины популяции 2)биотические факторы -зависят от плотности популяции.