СРОЧНО НУЖНО.....тип государства в постиндустриальном обществе ......спасибо заранее
Обществознание
СРОЧНО НУЖНО.....тип государства в постиндустриальном обществе ......спасибо заранее
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Гость:
Скорее всего централизованный
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