ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ МАТЕРИАЛ К УРОКУ-СЕМИНАРУ на тему "Сложность,красота и гармония языковой системы".

Гость: Гость:

Я недавно познакомился с одним человеком.Он оказался очень хорошим товарищем.Его зовут Саня. Саня невысокого роста,чуть ниже меня.У него смуглая кожа,и тёмный цвет волос.У Сани широкие глаза с короткими ресницами.Продолговатый,греческий нос,узкие розоватые губы.Руки у него крепкие,большие. Саня очень любит спорт,он занимается футболом и достигает больших успехов.Я его в этом поддерживаю,так как я тоже очень люблю спорт.Саня любит носить спортивную одежду - это его стиль. Саня отличный друг,с которым никогда не соскучишься,он поддержит меня в любую сложную минуту.Я очень рад что с ним познакомился.мне нравится с ним общатся