Как называется дом по английски 4 буквы

Английский язык
Как называется дом по английски 4 буквы
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Гость:
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