Что ты знаешь о принятии христианства на Руси?

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Что ты знаешь о принятии христианства на Руси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крещение Руси было произведено в конце X века, а вообще событие принято относить к 988 году и считать началом официальной истории Русской Церкви. Крестил Русь князь Владимир Святославич. Владимир выбирал между несколькими верами: были присланы послы, чтобы рассказать князю про свои веры, но пришлось по душе ему только христианство. Коещение Руси производилось насильно. А условием крещения себя была рука Анны (сестра Императоров Василия и Константина).
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