Что удивляет и поражает в этом приключении(гулливер в стране лилипутов)?Объясните.

Гость: Гость:

Волшебная страна в которую попал Гулливер ни кто в настоящей жизни не видел. Гулливер большой человек, а лилипуты маленькие. У них очень маленькие дома, есть башни и даже колокольня и порт для маленьких лодок. В этой стране есть и великаны больше Гулливера.