Что удивляет и поражает в этом приключении(гулливер в стране лилипутов)?Объясните.

Литература
Что удивляет и поражает в этом приключении(гулливер в стране лилипутов)?Объясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волшебная страна в которую попал Гулливер ни кто в настоящей жизни не видел. Гулливер большой человек, а лилипуты маленькие. У них очень маленькие дома, есть башни и даже колокольня и порт для маленьких лодок. В этой стране есть и великаны больше Гулливера.
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