Добрый день, помогите с решением тригонометрии! Кто сколько может. с 34 по 37 номер. Заранее спасибо. (решение фоткой, пожалуйста)

Алгебра
Добрый день, помогите с решением тригонометрии! Кто сколько может. с 34 по 37 номер. Заранее спасибо. (решение фоткой, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34. Ответ: 1) . 35. Ответ: 1) . 36. Ответ: 2) . 37. Ответ: 5) . Если тех не читается, то во вложениях фото.

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