Добрый день, помогите с решением тригонометрии! Кто сколько может. с 34 по 37 номер. Заранее спасибо. (решение фоткой, пожалуйста)

Алгебра

Добрый день, помогите с решением тригонометрии! Кто сколько может. с 34 по 37 номер. Заранее спасибо. (решение фоткой, пожалуйста)

Автор: Гость