Объясните смысл понятия духовный воин и духовное служение
История
Объясните смысл понятия духовный воин и духовное служение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовный воин и духовное служение-это вера в Бога,воин духовный-это воин Христов,служитель Бога,духовное служение-помощь людям в любви постигать волю Бога Отца,а воля Отца привести своих детей(людей)к Нему в Царство Небесное,то есть примириться с Ним,так как грех разъединил людей и Бога.Что нужно чтоб стать воином-примириться с Господом Иисусом Христом принять Его в сердце свое,начать читать Библию-священное писание,и поступать,так как с людьми ,как бы ты хотел,чтоб с тобой поступали.
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