В1. Назовите органы дыхания хордовых. В2. Назовите органы выделения черепных. С1. ??пишите центральную нервную систему представи¬телей подтипа черепные.
Биология
В1. Назовите органы дыхания хордовых. В2. Назовите органы выделения черепных. С1. ??пишите центральную нервную систему представи¬телей подтипа черепные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1 Легкие, жабры, у земноводных еще и кожное дыхание, у птиц легкие и воздушные мешки. В2 парные почки С1 К ЦНС относятся головной и спинной мозг, головной мозг - состоит из 5 отделов(передний, промежуточный, продолговатый, средний мозг и мозжечок) от головного мозга отходят 10 или 12 пар черепно-мозговых нервов.а от спинного мозга отходят спинномозговые нервы.
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