Что в монастыре для монаха важнее всего желание стать главным над остальными монахами воздержание в еде одежде разговорах молитва послушание жизнь которой ты ничем и никому не обязан

Обществознание
Что в монастыре для монаха важнее всего желание стать главным над остальными монахами воздержание в еде одежде разговорах молитва послушание жизнь которой ты ничем и никому не обязан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначно, молитва и послушание. Монахами-то и становятся ради общения с Богом, а вовсе не для того, чтобы "стать главным над остальными монахами"
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