Что в монастыре для монаха важнее всего желание стать главным над остальными монахами воздержание в еде одежде разговорах молитва послушание жизнь которой ты ничем и никому не обязан

Обществознание

Что в монастыре для монаха важнее всего желание стать главным над остальными монахами воздержание в еде одежде разговорах молитва послушание жизнь которой ты ничем и никому не обязан

Автор: Гость