Что включает в себя понятие культуры как достижения человека в преобразовании ми??а?
Обществознание
Что включает в себя понятие культуры как достижения человека в преобразовании ми??а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культура и есть достижение человека в преобразовании мира. Культура, помимо общего интереса, двигатель прогресса. Культура - прежде всего характеристика народностей, наций..и.т.д. Культура - политика, литература, искусство. Личность людей, чьи сознания и поведения совершенствуются личными и социальными ролями. Культурой называют все, что сделано руками человека. Вспаханная земля - уже культура.
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