Что выходит в четверти оценки:243434332344434
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Что выходит в четверти оценки:243434332344434
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 4 всё складываешь и делишь
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