Помогите решить уравнение номер 422
Математика
Помогите решить уравнение номер 422
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- m=31,5 2- n=2 3- m=0,6 4- n=28 5- m=6 6- n=3
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