Что вызвало Великий лондонский пожар? на английском

Гость: Гость:

Первого сентября 1666 года Томас Фэринор, один из пекарей короля Георга, работал в своей пекарне на Пудинг-лейн до десяти часов вечера. В десять он погасил свои печи (как он утверждал позднее) и отправился спать наверх. Несколькими часами позже, где-то между полночью и двумя часами ночи (исторические записи указывают несколько противоречивые данные), он и его семья проснулись от дыма и огня на первом этаже. Вероятно, считая, что с пожаром уже не справиться, Фэринор с семьей просто выбрались из дома через окно и убежали по крышам соседних домов. За хозяином последовали все домочадцы Фэринора, кроме одной служанки — она боялась высоты и предпочла остаться в доме. Она сгорела, и это считается первой официальной жертвой лондонского пожара. Пожар продолжал бушевать, и об этом решили сообщить лорд-мэру. Лорд-мэр был весьма недоволен тем, что его разбудили и вытащили из дому. Прибыв на Пудинг-лейн, он пренебрежительно произнес: «Ерунда! Это может потушить писающая женщина!» После этого он отправился домой спать. Вскоре ветер раздул горящие угли; они перелетели от пекарни на другую сторону переулка и подожгли сено, запасенное для лошадей на заднем дворе постоялого двора «Стар Инн». Дома в Лондоне стояли очень тесно друг к другу и строились на деревянной основе; кроме того, во время пожара был сильный ветер — все эти три фактора, объединившись, стали причиной того, что сгорел весь квартал, где когда-то находилась пекарня Фэринора. Затем пожар распространился на весь город его «подпитывали» взрывающиеся бочки с вином, бренди, смолой и использующимся для освещения маслом, которые находились в складах, куда добирался пожар. Сильный ветер ему способствовал. Люди начали бежать к Темзе, где лодочники заламывали неимоверные суммы за перевоз в безопасное место. Пожар в ту неделю продолжался до четверга, и огонь погас только после того, как затихли ветры, а также благодаря любым усилиям всех, кто пытался с ним бороться.