Глагол ест какое спряжение.Скажите плиз

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Глагол ест какое спряжение.Скажите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжение..........................................................................
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