Решите задачу пожалуйста в автобусе ехало 40 человек, из которых 20 мужчин, 9женщин, ?? остальные - дети. Сколько детей ехало в автобусе

Математика

Решите задачу пожалуйста в автобусе ехало 40 человек, из которых 20 мужчин, 9женщин, ?? остальные - дети. Сколько детей ехало в автобусе

Автор: Гость