Решите задачу пожалуйста в автобусе ехало 40 человек, из которых 20 мужчин, 9женщин, ?? остальные - дети. Сколько детей ехало в автобусе

Математика
Решите задачу пожалуйста в автобусе ехало 40 человек, из которых 20 мужчин, 9женщин, ?? остальные - дети. Сколько детей ехало в автобусе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-(20+9)=11(детей)-в автобусе ехало 11 детей. Ответ:В автобусе ехало 11 детей. Или еще можно решить так: 1) 20+9=29(человек)-мужчин и женщин. 2) 40-29=11(детей)-11 детей. Ответ:...
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