Сочинение на тему первый снег а.а пластова
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Сочинение на тему первый снег а.а пластова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просыпаюсь утром посмотрю в окно. А там снег навален под моим окном. Я та радуюсь:Первый снег!Радость для меня!Я наулицу бежу!Да с братом в снежки!И снеговика лепить!Первоя декобря!
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