Какие словосочетания можно составить со словами оживать , оживлять

Русский язык
Какие словосочетания можно составить со словами оживать , оживлять
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно оживлять. Можно оживать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть будьласка скласти слова по відмінникам , тоесть по (називний, родовий, ??авальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний) а слова такие:...
Ответить
Математика
F(x)=x-x^3. Найти f `(3)=
Ответить
Русский язык
Пожайлуста фантазии не хватает)!
Ответить
Физика
Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Б...
Ответить
Литература
А ГОГОЛЬ ТОЖЕ СОЧИНЯЛ СКАЗКИ
Ответить