Какие словосочетания можно составить со словами оживать , оживлять
Русский язык
Какие словосочетания можно составить со словами оживать , оживлять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно оживлять. Можно оживать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть будьласка скласти слова по відмінникам , тоесть по (називний, родовий, ??авальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний) а слова такие:...
Математика
Русский язык
Физика
Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Б...
Литература