Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?

Физика
Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет просто Армагеддон и планета взорвется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
А ГОГОЛЬ ТОЖЕ СОЧИНЯЛ СКАЗКИ
Ответить
Биология
Напишите выводы наблюдений о строении и передвижении рыб
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
8м-3дм сколько будет дм
Ответить
Алгебра
Решить уравнения: а)Sin4x + cos^2 2x = 2 б)cos^4(3/2)x-sin^4(3/2)x=1/2
Ответить