Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?

Физика

Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?

Автор: Гость