Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?
Физика
Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Больше массы второй?....3 Меньше массы второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет просто Армагеддон и планета взорвется
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Литература
Математика
Математика