Напишите выводы наблюдений о строении и передвижении рыб

Биология
Напишите выводы наблюдений о строении и передвижении рыб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу написать про передвижения рыб в воде память у них очень маленькая и плавать они довольно быстро особенно если они находится в океане или в море если они в аквариуме им не хватает большого количества воздуха для этого созданы фильтры нашей стране обогащает так как вы Океанепоэтому рыбу лучше видеть в передвижении в океане или в Море есть даже научный опыт
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