Почему повесть Пушкина называется "Капитанская дочка" ?

Литература
Почему повесть Пушкина называется "Капитанская дочка" ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, потому что в ней именно о ней и описывается. 
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