В 6 одинаковых банок налили 18 литров молока. Сколько таких банок потребуется, чтоб?? налить в них 27 литров молока? Помогите, пожалуйста, записать условие задачи в виде таблицы.
Математика
В 6 одинаковых банок налили 18 литров молока. Сколько таких банок потребуется, чтоб?? налить в них 27 литров молока? Помогите, пожалуйста, записать условие задачи в виде таблицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/6=3 литра в одной банке 27/3=9 Ответ: 9 банок потребуется для 27 литров молока.
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