В 6 одинаковых банок налили 18 литров молока. Сколько таких банок потребуется, чтоб?? налить в них 27 литров молока? Помогите, пожалуйста, записать условие задачи в виде таблицы.

Математика

В 6 одинаковых банок налили 18 литров молока. Сколько таких банок потребуется, чтоб?? налить в них 27 литров молока? Помогите, пожалуйста, записать условие задачи в виде таблицы.

Автор: Гость