Реши задачу и составь к ней обратную.Со станции одновременно в противоположных направлениях вышли две электрички.Скорость первой электрички 70км/ч,скорость второй 90км/ч.Какое расстояние будет между электричками через 5часов?

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Скорость 1 эл. - 70км/ч Скорость 2 эл. - 90км/ч Расст. через 5 ч - ? 1) 70+90=160(км/ч)-общая скорость электричек. 2) 160*5=800(км) Ответ: расстояние в 800 км будет между электричками через 5 часов. Обратная данными: Скорость 1 эл. - 70 км/ч Скорость 2 эл. - 90 км/ч Расстояние - 800 км Время - ? 1) 70+90=160(км/ч)-общая скорость. 2) 800:160=5(ч) Ответ: через 5 часов расстояние между электричками будет 800 км. P.S: только сейчас нашёл вопрос.