1)ЖКХ(ПРОБЛЕММЫ) 2)РЕКРЕАЦИЯ (ЧТО ТАКОЕ?)(ПРОБЛЕММЫ)(ВИДЫ ОБЬЕКТОВ)

География
1)ЖКХ(ПРОБЛЕММЫ) 2)РЕКРЕАЦИЯ (ЧТО ТАКОЕ?)(ПРОБЛЕММЫ)(ВИДЫ ОБЬЕКТОВ)
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Гость:
Реконструкция кароч ты понял
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