Решить уравнения: а)Sin4x + cos^2 2x = 2 б)cos^4(3/2)x-sin^4(3/2)x=1/2
Алгебра
Решить уравнения: а)Sin4x + cos^2 2x = 2 б)cos^4(3/2)x-sin^4(3/2)x=1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Действительных корней нет. б) n∈Z
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