Допоможіть будьласка скласти слова по відмінникам , тоесть по (називний, родовий, ??авальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний) а слова такие: БРАТ, СЛОВА, ВУХО, ЖІНКА, СОНЦЕ.
Українська мова
Допоможіть будьласка скласти слова по відмінникам , тоесть по (називний, родовий, ??авальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний) а слова такие: БРАТ, СЛОВА, ВУХО, ЖІНКА, СОНЦЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брат,брата,брату,брата,братом,на братові ,брате слова,слова,словам,слова,словами,на словах,слова вухо,вухо,вуху,вухо,вухом,на вусі,вухо жінка,жінку,жінці,жінку,жінкою,на жінці,жінко сонце,сонце,сонцю,сонце,сонцем,на сонці,сонце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
Тележки подъезжая с одинаковой скоростью навстречу друг другу столкнулись Что произойдет если масса первой тележки...1) Равна массе второй?....2) Б...
Литература