Какие бывают парные согласные

Русский язык
Какие бывают парные согласные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б п д т в ф ж ш с з чем смола.
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