Высота ромба равна 5 см, Найдите его сторону если угол между стороной ромба и одной из его диагоналей равен 75 градусов

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Если угол между стороной ромба и одной из его диагоналей равен 75°,то один из углов ромба = 75° * 2 = 150° т.к.диагонали ромба являются биссектрисами его углов)) получится, что высота ромба -- это катет в треугольнике с острым углом в 180° - 150° = 30° а гипотенуза в этом треугольнике -- как раз сторона ромба, и она = 10, т.к. катет против угла в 30° равен половине гипотенузы...