Назовите существительные общего рода с положительной оценкой

Русский язык
Назовите существительные общего рода с положительной оценкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умница,молодец,чистюля,трудяга,симпатяга,живчик,запевала,заводила,умничка,скромняга,лапочка.
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