Что за решения7 начерти окружность любого радиуса. не выполняя измерений, прове??и внутри окружности 2 равных отрезка. покажи два решения

Математика
Что за решения7 начерти окружность любого радиуса. не выполняя измерений, прове??и внутри окружности 2 равных отрезка. покажи два решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если окружность это большой плоский круг,то 2 одинаковых отрезка должно быть там где сторона окружности на одной линии
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