Что за слово оркениет?Содержание нужно на казахском языке.

Қазақ тiлi
Что за слово оркениет?Содержание нужно на казахском языке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Өркениет - цивилизация. ( лат. сіvіlіs – азаматтық) –  қоғамның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы
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