Что за слово оркениет?Содержание нужно на казахском языке.
Қазақ тiлi
Что за слово оркениет?Содержание нужно на казахском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Өркениет - цивилизация. ( лат. сіvіlіs – азаматтық) – қоғамның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы
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