Нужен канспект на тему мхи и лешайники
Биология
Нужен канспект на тему мхи и лешайники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня известно около 20тыс. видов лишайников. Внешним обликом многие лишайники напоминают мхи. Так лишайник, обитающий в тундре, известен под названием олений мох (ягель). Олений мох – это лишайник. Расселяются лишайники мелкими кусочками, обломками тела, которые разносятся ветром на большие расстояния. В лесу лишайники на стволах не редкость. А вот в больших городах на деревьях их нет. Почему? Оказывается лишайники крайне чувствительны к загрязнению воздуха. Их отравляют некоторые газы, которые выходят из труб заводов и фабрик. Их можно назвать «барометрами» чистоты воздуха.
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