Придумать сказку любую Не большую

Гость: Гость:

На цветочной поляне жили-были маленькие феи. Они жили дружно и очень любили помогать людям, особенно детям. Однажды на цветочную поляну пришла маленькая девочка. Она горько плакала, потому что у нее был порезан пальчик. Она никого и ничего не замечала, кроме боли. Тогда феи окружили ее плотным кольцом и дружно замахали своими крылышками. Девочка почувствовала облегчение и перестала плакать. Феи попросили солнечные лучи поскорее высушить девочкины слезки, и она начала прислушиваться ко всему вокруг. Она услышала, как пахнут цветы, жужжат насекомые и поют птицы. А феи ей нашептывали, что мир вокруг прекрасен, что ранка на пальце вскоре заживет, и не стоит сильно огорчаться. Одна маленькая фея принесла крохотный листик подорожника и положила его на ранку. Другая попросила божью коровку поиграть с девочкой в игру "Дождь или ведро". А третья - позвала ветерок, чтобы он пригладил девочке растрепавшиеся волосы. И девочке стало так хорошо, что она начала улыбаться и играть с феями. После этого девочка всегда приходила на полянку фей, если ей было плохо. Когда она выросла большая, она не забыла полянку с феями и в трудную минуту всегда звала маленьких фей на помощь.