Помогите 5 упр | и || задание

Гость: Гость:

а) привыкли; встала; забыли; начиналось; зажигалась; вставала; светила; сличилась; не заметили. Везде суффикс л. б) не считаем (ем); удивляемся (ем); восхищаемся (ем); видим (им); светятся (ят); сияют (ют); зовём (ём); загадываем (ем); бывает (ет); показывается (ет).