Помогите 5 упр | и || задание

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Помогите 5 упр | и || задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) привыкли; встала; забыли; начиналось; зажигалась; вставала; светила; сличилась; не заметили. Везде суффикс л. б) не считаем (ем); удивляемся (ем); восхищаемся (ем); видим (им); светятся (ят); сияют (ют); зовём (ём); загадываем (ем); бывает (ет); показывается (ет).
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