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Вернулся из деревни, был на прогулке
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Вернулся из деревни, был на прогулке
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Автор: Гость
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Гость:
Молодец!)) Хорошо погулял?... :-D
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