Фонетический разбор слово поровоз,секундомер за 5 класс срочно
Русский язык
Фонетический разбор слово поровоз,секундомер за 5 класс срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паров`оз 3) Деление слова на слоги (перенос слова): па-ро-воз 4) Фонетическая транскрипция слова паровоз : [парав`ос] 5) Характеристика всех звуков: п [п] - согласный, твердый, глухой, парный а [а] - гласный, безударный р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный о [а] - гласный, безударный в [в] - согласный, твердый, звонкий, парный о [`о] - гласный, ударный з [с] - согласный, твердый, глухой, парный 7 букв, 7 звук
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