Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть все...
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Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть всех около него?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильно , слишком рассмотреть всех около него
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