Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть все...

Русский язык
Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть всех около него?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильно , слишком рассмотреть всех около него
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставить знаки препинания Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на ??тот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель ...
Ответить
Математика
B²+b²=???? будет b⁴???
Ответить
Немецкий язык
Was macht dein freund gern как перевести?
Ответить
Биология
Опишите особенности строения и размножение бычьего цепня
Ответить
Математика
Продолжить ряд 7 67 567
Ответить