Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть все...

Русский язык

Вставьте вместо точек нужные указательный слова определите значение придачный - вверху ветви деревьев... переплелись между собой что совершенно скрыли небо. через четверть часа я подошёл... близко к огню что мог ра..мотреть всех около него?

Автор: Гость