Опишите особенности строения и размножение бычьего цепня
Биология
Опишите особенности строения и размножение бычьего цепня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело цепня состоит из маленькой головки, короткой шейки и длинного лентовидного тела. На головке располагаются круглые мускулистые присоски, с помощью которых взрослый паразит прикрепляется к стенкам кишечника хозяина. Тело червя длиной 4-10 м состоит из многочисленных члеников (их бывает около 1000). Рост червя и увеличение числа члеников продолжаются всю его жизнь. Новые членики образуются в области шейки. Вначале они очень маленькие, но по направлению к заднему концу тела увеличиваются.
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