Как приготовить рисовую кашу(в подробностях)сколько чего добавлять?
Технология
Как приготовить рисовую кашу(в подробностях)сколько чего добавлять?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рис - 1 стакан - молоко - 4 стакана - сахар - 1 ст. л. - соль - 1/2 ч. л. Рис тщательно промыть, засыпать в кипящую воду и варить 5-8 минут, после чего выложить на дуршлаг или решето. Как только с риса стечет вода, переложить его в кастрюлю с подсоленным горячим молоком и, помешивая, варить на слабом огне около 15 минут, добавить сахар, размешать, закрыть крышкой и поставить для упревания на 10-15 минут на водяную баню. При подаче на стол положить сливочное масло. ИНГРИДИЕНТЫ:
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