Помогите написать сочинение объяснение рассказа Абсолютное оружие

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В рассказе Шекли постепенно как будто бы раскрывает смысл названия - что есть абсолютное оружие? "Бандитская экспедиция" на Марс, состоящая из трех человек, каждый из которых хочет по-своему нажиться на мифическом "абсолютном оружии" вымершей расы марсиан, в ходе долгих поисков действительно находит его. Несколько разных видов оружия, каждое из которых оказывается более мощным, чем предыдущее найденное. В финале последний из выживших в этом походе открывает "черную шкатулку" с самым опасным оружием.. . Финал, как всегда у Шекли, печально-ироничен. Марсианская раса погибла от того абсолютного оружия, которое создала сама. Абсолютное оружие - это «облако» , поблескивающее «металлическим отсветом» , «гигантский» , «огромный рот под двумя немигающими глазами» — бесчувственными, холодными, равнодушными к своим жертвам. Это — «чудовище» , «Оно» , способное говорить и пожирать как спокойную, так и активную протоплазму. Каждому марсианскому типу оружия, найденному героями, соответствует марсианское средство защиты. Так, от лазерного пистолета — бластера — может защитить голубая стена — мощное силовое поле, синтеты управляемы при помощи рычага. Защиты от абсолютного оружия нет. Очевидно, что абсолютное оружие в рассказе наделено сознанием (оно говорит, ощущает протяженность во времени, способно рассуждать и др. ) Никто не мог стать победителем в войне, используя абсолютное оружие, ведь оно никому не подчиняется, никто не может им управлять. Действие его никем и ничем не ограничено, оно не делает различия между «своими» и «чужими» , воюющими и невоюющими; его цель — лишь поиск и поглощение как «спокойной» , так и «активной» протоплазмы.