Какие листья называют сложными, а какие простыми?

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Листья, имеющие одну листовую пластинку, опадающую осенью целиком, называют простыми. Форма у них далеко не проста (картофель, дуб, морковь и т. д.) . Простые листья могут быть цельными и лопастными. Цельные листья имеют многие деревья - береза, яблоня, груша, вишня и т. д. У лопастных листьев пластинка имеет надрезы, которые разделяет ее на лопасти (клена, дуба) . Листья, у которых листовая пластинка состоит из нескольких листочков, прикрепленных к основному черешку при помощи своих черешков и опадающих осенью по частям, называют сложными. Исключение: у розы, грецкого ореха сложные листья опадают целиком.