Найти площадь периметра двумя способами, если длина 5см, высота 3см.
Математика
Найти площадь периметра двумя способами, если длина 5см, высота 3см.
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5 умножить 3 умножить5умножить 3 равноо ответ посмотри сами
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