Катер проходил по течению 15 км по течению реки и 4 по озеру затратив на весь путь 1 час найти собственную скорость катера

Математика

Катер проходил по течению 15 км по течению реки и 4 по озеру затратив на весь путь 1 час найти собственную скорость катера

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